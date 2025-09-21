Terni Nicolas Salloum fa incetta di premi al concorso pianistico internazionale ‘Alessandro Casagrande’ Tutti i riconoscimenti
Il ventunenne Nicolas Salloum è il protagonista assoluto della 33° edizione del concorso pianistico internazionale ‘Alessandro Casagrande’ Il talentuoso e ieratico pianista elvetico ha infatti vinto il primo premio assoluto e tre dei quattro premi speciali. Nello specifico il premio del pubblico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Oggi l'artista Nicola Ballarini, che ha realizzato il murales nella Sede Nazionale di Terni (“San Francesco che diventa albero e mette radici”) e quello presso l’Ospedale Pediatrico di Slovgorod in Bielorussia (“La Cicogna che porta in regalo i bambini guariti - facebook.com Vai su Facebook
