Terni lite in via Fratini tra due ragazze in un locale e giovane danneggia auto in sosta | intervento del servizio interforze

Due distinti episodi hanno contrassegnato la notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, nell’ambito dell’operazione ‘Alto impatto Movida sicura’ che ha visto impegnate le pattuglie del servizio interforze. Nello specifico dopo la mezzanotte gli operatori sono intervenuti in via Fratini per una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - lite

La lite e poi le coltellate, ventenne ricoverato all’ospedale di Terni: indagano i carabinieri

Terni, lite in un bar del centro: parapiglia ed identificazioni. Arrestato un ventiquattrenne

Lite con aggressione per la chiusura di un market a Terni: arrestato 38enne - X Vai su X

Lite da pollaio tra Raffaele Nevi e Francesco Ferranti. E a dare una mano ci si mette anche Stefano Bandecchi #terni #Bandecchi #italia #FORZAITALIA #Quattro #lite #Provincia - facebook.com Vai su Facebook

Terni, lite in via Fratini tra due ragazze in un locale e giovane danneggia auto in sosta: intervento del servizio interforze; Terni: lite tra due ragazze in un locale, ubriaco danneggia auto in sosta. Operazione “Alto impatto – movida sicura”; Terni: danneggia auto in via Botticelli. Fermato e denunciato.

Terni, lite tra via Campriani e viale Brin: sul posto la volante, che porta in questura cinque persone per ricostruire l'accaduto - E' andata in scena intorno alle 22 e ha imposto l'arrivo in forze degli agenti della squadra volante della questura, ... Si legge su ilmessaggero.it

Terni, minorenne tunisino colpito al volto con un cacciavite al culmine di una lite con un connazionale in piazza Tacito - La lite in piazza Tacito dopo le venti, un passante che invita i due nordafricani a smetterla e poi l'aggressione con un cacciavite. Da ilmessaggero.it