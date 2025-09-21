Terni l’arte pittorica di Simonetta Pantalloni | Nodi e drappeggi simboli identitari di percorsi di vita

Ternitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pittura e disegno. Due elementi insostituibili nell’arte pittorica di Simonetta Pantalloni. Nelle scorse settimane ha donato ‘L’angelo della biblioteca’ al cuore pulsante culturale della città. Un custode della cultura rappresentato con un libro in mano e seduto sopra una pila di testi ed avvolto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - arte

Terni Summer Fest, l’evento ‘L’uomo nella Bolla’: “Unisce arte, divertimento e comunità”

Terni, l'iniziativa della Bct 'Piazza d'arti': tra mostra d'arte e notte di tango GALLERIA FOTOGRAFICA

Terni, cordoglio per la morte di Simonetta, l'autista del minibus finita contro un albero sulla tiberina - Simonetta Schippa, che aveva festeggiato il compleanno appena una settimana fa e viveva a Terni nella zona di Campomicciolo, lascia il marito e i tre figli. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Terni L8217arte Pittorica Simonetta