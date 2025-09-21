Terni l’arte pittorica di Simonetta Pantalloni | Nodi e drappeggi simboli identitari di percorsi di vita

Pittura e disegno. Due elementi insostituibili nell’arte pittorica di Simonetta Pantalloni. Nelle scorse settimane ha donato ‘L’angelo della biblioteca’ al cuore pulsante culturale della città. Un custode della cultura rappresentato con un libro in mano e seduto sopra una pila di testi ed avvolto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - arte

Terni Summer Fest, l’evento ‘L’uomo nella Bolla’: “Unisce arte, divertimento e comunità”

Terni, l'iniziativa della Bct 'Piazza d'arti': tra mostra d'arte e notte di tango GALLERIA FOTOGRAFICA

Terni, l’arte pittorica di Simonetta Pantalloni: “Nodi e drappeggi simboli identitari di percorsi di vita”

19-20 Settembre 2025 Impro Cavour Terni, Via Cavour Venerdì 19 Settembre -> "IMPRO ON THE ROCKS" a partire dalle ore 18 presso Hora Media in Piazzetta (Via Cavour 9 a Terni) Evento che unisce l'arte della mixology e la magia dell'improvvisazion - facebook.com Vai su Facebook

#Terni, #Pnrr #Piediluco: lo stato dell’arte al polo ‘D’Aloja’ a 14 mesi dalla #consegna – Fotogallery https://umbriaon.it/terni-pnrr-piediluco-lo-stato-dellarte-al-polo-daloja-a-14-mesi-dalla-consegna-fotogallery/… #canottaggio - X Vai su X

Terni, cordoglio per la morte di Simonetta, l'autista del minibus finita contro un albero sulla tiberina - Simonetta Schippa, che aveva festeggiato il compleanno appena una settimana fa e viveva a Terni nella zona di Campomicciolo, lascia il marito e i tre figli. Da ilmessaggero.it