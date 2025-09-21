Terni i successi di Francesco Renga al PalaTerni | il tour ‘Angelo Venti’ GALLERIA FOTOGRAFICA

Una serata connotata da grandi successi per Francesco Renga. Il cantautore è salito sul palco del PalaTerni in occasione del tour ‘Angelo Venti’ ossia la ricorrenza del suo brano più famoso ed apprezzato. Correva l’anno 2005 quando trionfò al Festival di Sanremo con la canzone che poi ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - successi

Terni, estate di successi per il Conservatorio Briccialdi tra concerti, progetti internazionali e riconoscimenti per gli studenti

Terni AdbAcadabra - a tribute to ABBA Comune di Terni Teatro Ghione Il 27 agosto, lasciati travolgere dall’energia e dalla magia di AbbaCadabra, la band tributo che fa rivivere i grandi successi degli ABBA in uno show spettacolare all’Anfiteatro Romano di T - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: l’#Aortic #Team opera con successo 41enne con #pseudoaneurisma a rischio #rottura. Pochi #casi al #mondo https://umbriaon.it/terni-laortic-team-opera-con-successo-41enne-con-pseudoaneurisma-a-rischio-rottura-pochi-casi-al-mondo/… #Umbria - X Vai su X

Terni, i successi di Francesco Renga al PalaTerni: il tour ‘Angelo Venti’ GALLERIA FOTOGRAFICA; Francesco Renga a Terni il 20 settembre con il tour “Angelo venti”: emozioni e ricordi al PalaTerni; Concerto Francesco Renga (foto di Emanuele Ubaldi).

Un viaggio tra emozioni e ricordi, a Terni arriva Francesco Renga con ‘Angelo venti’ - Un vero e proprio viaggio emotivo tra successi che hanno segnato intere generazioni, canzoni d’amore, di vita, di gioia e melodie che si intrecciano ai ricordi di tanti. Secondo umbria24.it

Terni, la generosità di Amelia e Michele: 50 biglietti del concerto di Renga donati ai giovani delle case famiglia - "Un momento di festa, come un concerto, trova il suo senso più vero quando viene condiviso con tutti, soprattutto con chi rischierebbe di restarne escluso". Segnala corrieredellumbria.it