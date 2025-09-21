Terni corso di merletto a tombolo | Riscoprire e salvaguardare l’antica arte

I locali della Fondazione Sbrolli ospiteranno, a partire dal prossimo mese di ottobre, un corso di merletto a fuselli, o tombolo. Considerato uno dei merletti più raffinati, ha una tradizione antichissima poiché in Europa è documentato fin dal XVI secolo. Benché Terni non possa vantare una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - corso

Gasolio non conforme: sequestri tra Siena e Terni, indagini in corso

Bastonate a corso Vecchio, l'aggressore “bandito” per due anni da tutti gli esercizi pubblici del centro di Terni

Bastonate a Corso Vecchio, Zio Command: “In certi quartieri di Terni non si campa. E ci dicono di essere comprensivi”

PRESENTAZIONE UFFICIALE!!! Sabato 27 settembre ? Ore 15 Sala CONI - corso del popolo 24, Terni La Esseti Basket Terni si presenta ufficialmente alla città con una conferenza APERTA A TUTTI nella sala del CONI! Seguiranno le foto ufficiali - facebook.com Vai su Facebook

Corso di formazione micologica a Terni: al via il 30 settembre - X Vai su X

Terni, corso di merletto a tombolo: “Riscoprire e salvaguardare l’antica arte”; A Terni un corso di merletto a tombolo: organizza la Fondazione Sbrolli; LA TRADIZIONE | Merletto e tombolo in un corso dedicato al recupero della tradizione.

Quel gruppo di famiglia in un tombolo. La missione delle regine del merletto - No, qualche centimetro di lino, lontano mille miglia dal burattino di Collodi se non fosse che a tutte e due manca solo la voce. Scrive lanazione.it

La tradizione in piazza. L’arte del merletto e i segreti dei confettti - A Monza, il mercato medievale ha riportato in vita antichi mestieri come il merletto a tombolo e la lavorazione dei confetti di Teodolinda, mantenendo vive tradizioni e artigianato prezioso. Come scrive ilgiorno.it