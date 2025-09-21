Tentato omicidio a Sant'Anastasia arrestato imprenditore | litigio per motivi di viabilità

Un 59enne è stato arrestato per il ferimento di un 50enne, avvenuto ieri a Sant'Anastasia (Napoli); si sarebbe trattato dell'epilogo di un litigio per motivi di viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Prima uno schiaffo al volto poi gli spara un proiettile nella pancia: arrestato imprenditore - I carabinieri della Stazione di Sant'Anastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno tratto in arresto in quasi flagranza di reato Luigi Gifuni, 59enne, ... Come scrive napolitoday.it