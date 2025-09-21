Tentato furto in un negozio a Vallo della Lucania | banditi in fuga

E' allarme furti anche nel Cilento. Nella serata di ieri, una banda di ladri ha tentato di fare irruzione all'interno di un negozio di toelettatura situato in via Scavi a Vallo della Lucania. I malviventi sono stati visti da alcuni residenti mentre, approfittando del buio, si introducevano in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tentato - furto

