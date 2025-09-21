Tenta un furto su un' auto in sosta in piazza Stesicoro tunisino inseguito e arrestato
La polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 41 anni fermato mentre stava per scassinare un’auto in sosta. L’uomo è stato bloccato, nei pressi di piazza della Repubblica, da una volante impegnata nel servizio di controllo del territorio. In un primo momento, l’attenzione dei poliziotti della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
