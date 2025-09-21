Tenta il gesto estremo nella piazza gremita | salvato dai carabinieri e dalla polizia locale

BRINDISI - Ha attentato alla sua stessa vita, per motivi che solo lui conosce. E che comunque devono rimanere privati. Lo ha fatto in piazza Cairoli, a Brindisi. Lo ha fatto - o, meglio, ha tentato di farlo - mentre la piazza era gremita, di sabato sera (20 settembre 2025). Per fortuna, si può. 🔗 Leggi su Brindisireport.it