Tenta estorsione a madre e la schiaffeggia arrestato 52enne

Tempo di lettura: 2 minuti Prima avrebbe tentato di estorcere soldi alla madre e, al suo diniego, l’avrebbe schiaffeggia: un 52enne di Napoli, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato. L’episodio è accaduto a Portici (Napoli). Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in piazza San Ciro da una donna in forte stato di agitazione la quale ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio. E, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto soldi. Al suo rifiuto, l’avrebbe colpita al volto con violenti schiaffi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

