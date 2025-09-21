Tensioni internazionali von der Leyen | Viviamo in tempi molto pericolosi Farò di tutto per mantenere pace e libertà in Europa
Non stiamo andando verso la Terza guerra mondiale, 'ma viviamo in tempi molto pericolosi. Farò tutto quello che è in mio potere per mantenere la pace e la libertà in Europa. È proprio per questo che stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa con così tanta determinazione. In un mondo sempre più ostile, dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la democrazia, la prosperità e la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Von der Leyen rassicura Helsinki: la Finlandia non è sola di fronte alle pressioni russe; Draghi all’Ue: “L’inazione minaccia la nostra sovranità. In tempi straordinari occorrono azioni straordinarie”; ReArm UE: la proposta di Ursula von der Leyen per potenziare le capacità militari del continente.
Tensioni internazionali, von der Leyen: "Viviamo in tempi molto pericolosi. Farò di tutto per mantenere pace e libertà in Europa" - Non stiamo andando verso la Terza guerra mondiale, 'ma viviamo in tempi molto pericolosi.
Il discorso di Von der Leyen sullo Stato dell'Ue dipinge un'Europa in lotta, ma è fuorviante - L'analisi del discorso sullo Stato dell'Unione evidenzia le contraddizioni tra la retorica dell'indipendenza e la realtà della dipendenza strategica