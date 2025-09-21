Tensioni internazionali von der Leyen | Viviamo in tempi molto pericolosi Farò di tutto per mantenere pace e libertà in Europa

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non stiamo andando verso la Terza guerra mondiale, 'ma viviamo in tempi molto pericolosi. Farò tutto quello che è in mio potere per mantenere la pace e la libertà in Europa. È proprio per questo che stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa con così tanta determinazione. In un mondo sempre più ostile, dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la democrazia, la prosperità e la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tensioni internazionali von der leyen viviamo in tempi molto pericolosi far242 di tutto per mantenere pace e libert224 in europa

© Feedpress.me - Tensioni internazionali, von der Leyen: “Viviamo in tempi molto pericolosi. Farò di tutto per mantenere pace e libertà in Europa”

In questa notizia si parla di: tensioni - internazionali

Dopo il pasticcio in Libia la Lega difende Piantedosi, Iezzi: "Ondate dei migranti dipendono da tensioni internazionali"

Aosta. Giorgetti: “Rottamazione cartelle e taglio delle aliquote al ceto medio rallentati dalle tensioni internazionali”

Marco Rubio in Israele, una missione complessa tra diplomazia e tensioni internazionali

Von der Leyen rassicura Helsinki: la Finlandia non è sola di fronte alle pressioni russe; Draghi all’Ue: “L’inazione minaccia la nostra sovranità. In tempi straordinari occorrono azioni straordinarie”; ReArm UE: la proposta di Ursula von der Leyen per potenziare le capacità militari del continente.

tensioni internazionali von derTensioni internazionali, von der Leyen: “Viviamo in tempi molto pericolosi. Farò di tutto per mantenere pace e libertà in Europa” - Non stiamo andando verso la Terza guerra mondiale, 'ma viviamo in tempi molto pericolosi. Segnala gazzettadelsud.it

Il discorso di Von der Leyen sullo Stato dell’Ue dipinge un’Europa in lotta, ma è fuorviante - L'analisi del discorso sullo Stato dell'Unione evidenzia le contraddizioni tra la retorica dell'indipendenza e la realtà della dipendenza strategica ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tensioni Internazionali Von Der