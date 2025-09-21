Tensione Usa-Afghanistan su base Bagram

1.10 "Se l'Afghanistan non restituisce la base di Bagram agli Stati Uniti, succederanno cose brutte". Così Trump su Truth, in relazione alla storica base Usa evacuata nel 2021 durante il ritiro delle truppe americane. Ora è sotto il controllo dei talebani, ed è al centro di tensioni diplomatiche Le autorità afghane hanno respinto qualsiasi ritorno militare statunitense richiamando la sovranità nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it