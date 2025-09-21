Tensione Usa-Afghanistan su base Bagram
1.10 "Se l'Afghanistan non restituisce la base di Bagram agli Stati Uniti, succederanno cose brutte". Così Trump su Truth, in relazione alla storica base Usa evacuata nel 2021 durante il ritiro delle truppe americane. Ora è sotto il controllo dei talebani, ed è al centro di tensioni diplomatiche Le autorità afghane hanno respinto qualsiasi ritorno militare statunitense richiamando la sovranità nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Gli americani tornano in Afghanistan; Trump e la base Maga alzano la tensione: “Democratici terroristi”; Guerra Israele-Iran, sale l’allerta. Basi Usa nel Vicentino sorvegliate speciali.
Bagram: Trump chiede un ritorno delle truppe americane in Afghanistan - Le tensioni aumentano mentre Trump cerca di riacquisire una base militare strategica, ma l'Afghanistan respinge fermamente qualsiasi tentativo di ristrutturazione militare. Da notizie.it
