Sarà una settimana, anzi una coppia di settimane, particolarmente ricca quella che stiamo per andare a vedere dopo che quella appena conclusa ha dato particolari soddisfazioni all’Italia in fatto di Billie Jean King Cup. Va comunque fatto un distinguo: le qualificazioni per questa settimana inizieranno effettivamente domani (lunedì 22 settembre), ma i tabelloni principali partiranno martedì 24 (ATP Tokyo e WTA Pechino) e mercoledì 25 (ATP Pechino), propagandosi dunque verso un periodo che va oltre il 28 settembre. In fatto d’Italia, partiamo dal WTA 1000 di Pechino, che fino al 5 ottobre caratterizzerà il circuito femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, tutti gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA della settimana 22-28 settembre