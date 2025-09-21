Tennis trionfo bis azzurre in BJK Cup

15.00 Trionfo bis in Billie Jean King Cup, sesto successo assoluto a livello di squadra (considerando i quattro quando il torneo si chiamava Fed Cup). A Shenzen, in Cina, le azzurre di Tathiana Garbin superano 2-0 in finale gli Stati Uniti e alzano il trofeo. Sulla carta Italia sfavorita contro le statunitensi nei singolari. Invece Elisabetta Cocciaretto (n.91 Wta) capovolge subito il pronostico, 64 64 su Emma Navarro (n.18). Chiude Jasmine Paolini (n.8) alla grande: 64 62 a Jessica Pegula (n.7). Superfluo il doppio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

