Tennis Piazzano successo per il gruppo U10

Novaratoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una cavalcata straordinaria e un percorso fatto di determinazione, spirito di squadra e tanta passione, il quartetto formato da Augusto Petrilli, Diamante Pedrazzoli, Filippo Avanza e Lorenzo Giacobini, si è aggiudicato la fase finale a 8 del Torneo Under 10 MacroArea Nord-Ovest che al Tennis. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - piazzano

Tennis, il Piazzano pronto per la A2 senza Fonio

Tennis, il Piazzano pronto per la A2 senza Fonio

Tennis Piazzano, successo per il gruppo U10; Tennis: il Piazzano a un passo dalla promozione in B2 maschile; Cosa piazzano in testa a Sinner per il Six Kings Slam 2025, errore o gufata sulla locandina? La polemica e l'ipotesi sui sauditi.

Tennis, successo alla Baia. Torneo Open da record. Martinez e Alletti ok - Sono Silvia Alletti e Mateo Martinez i vincitori del Torneo Open 25 femminile e maschile che si è svolto nei giorni scorsi al "Circolo tennis Baia Asd". Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Piazzano Successo Gruppo