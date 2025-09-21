Tennis Paolini | Vittoria diversa rispetto all’anno scorso

Ildenaro.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 set. (askanews) – “È incredibile, non so cosa dire. Grazie a tutto il team, ai giocatori, ai fan, alla capitana, a chiunque sia in panchina da noi e non solo, la gente, il pubblico italiano presente qui, il pubblico cinese”. Così Jasmine Paolini dopo il punto del successo che vale per le azzurre la sesta Billi Jean King. “È stata davvero una settimana straordinaria – continua – è bellissimo giocare questa competizione, voglio ringraziare anche Conchita Martinez, direttrice del torneo, e la stessa Billie Jean King. È stata un’organizzazione perfetta, incantevole stare qui a Shenzhen”. La tennista ha poi chiosato: “Oggi siamo state brave contro una squadra fortissima: è stato difficile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - paolini

Tennis: Cincinnati, Paolini ko in finale contro Swiatek

Tennis: Us Open, Paolini-Errani conquistano i quarti nel doppio

Wimbledon, Berrettini cade al quinto set, Paolini bene in rimonta: serata dolceamara per il tennis azzurro

Tennis, Paolini: “Vittoria diversa rispetto all’anno scorso”; Billie Jean King Cup, Paolini: Vittoria diversa dall'anno scorso; BJK Cup 2025, festa Paolini: “Vittoria diversa rispetto all’anno scorso”.

tennis paolini vittoria diversaBillie Jean King Cup, Paolini: "Vittoria diversa dall'anno scorso" - Non so se sia più speciale questa vittoria oppure quella dello scorso anno, ma è stato certamente diverso - Da msn.com

Jasimine Paolini festeggia: “Brave contro avversarie forti, vittoria diversa rispetto allo scorso anno” - Dopo una domenica dai contorni straordinari, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti 2- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tennis Paolini Vittoria Diversa