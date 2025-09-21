Tennis Paolini | Vittoria diversa rispetto all’anno scorso
Roma, 21 set. (askanews) – “È incredibile, non so cosa dire. Grazie a tutto il team, ai giocatori, ai fan, alla capitana, a chiunque sia in panchina da noi e non solo, la gente, il pubblico italiano presente qui, il pubblico cinese”. Così Jasmine Paolini dopo il punto del successo che vale per le azzurre la sesta Billi Jean King. “È stata davvero una settimana straordinaria – continua – è bellissimo giocare questa competizione, voglio ringraziare anche Conchita Martinez, direttrice del torneo, e la stessa Billie Jean King. È stata un’organizzazione perfetta, incantevole stare qui a Shenzhen”. La tennista ha poi chiosato: “Oggi siamo state brave contro una squadra fortissima: è stato difficile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tennis - paolini
