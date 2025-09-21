Tennis Paolini batte Pegula | l' Italia vince la BJ King Cup

L’Italia ha conquistato la sua sesta Billie Jean King Cup battendo gli Stati Uniti per due vittorie a zero dopo il successo decisivo di Jasmine Paolini su Jessica Pegula. Paolini, numero 8 al mondo, ha dominato nettamente (6-4, 6-2) Pegula (numero 7), che non aveva mai battuto prima. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto su Emma Navarro (6-4, 6-4) nella prima partita, l’Italia conquista il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'Italia vince la Billie Jean King Cup! Stati Uniti battuti 2-0 grazie a Cocciaretto e Paolini; Paolini batte Pegula, l'Italia vince la BJ King Cup; Jasmine Paolini batte Jessica Pegula, l’Italia si aggiudica la Billie Jean King Cup.

Cinque precedenti tra Pegula e Paolini: ha sempre vinto l'americana.

nella finale con gli Usa arriva da Jasmine Paolini, che ha battuto 6-4, 6-2 Jessica Pegula

