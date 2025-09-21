Tennis Paolini batte Pegula | l’Italia vince la Billie Jean King Cup 2025

L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup di tennis femminile. Il punto del 2-0 nella finale con gli Stati Uniti a Shenzen è arrivato da Jasmine Paolini, che ha battuto 6-4 6-2 l’americana Jessica Pegula. Nella prima sfida, Elisabetta Cocciaretto aveva battuto Emma Navarro con un doppio 6-4. «Un trionfo storico per il tennis italiano. Le nostre straordinarie ragazze hanno vinto il torneo per il secondo anno consecutivo, scrivendo un’altra pagina indimenticabile per il nostro sport», ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel. «Ringrazio di cuore la capitana Tathiana Garbin e le atlete Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant. 🔗 Leggi su Lettera43.it

