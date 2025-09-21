Tennis | l' Italia ci ha preso gusto la Coppa è di nuovo sua

AGI - L 'Italia ha conquistato la sua sesta Billie Jean King Cup battendo gli Stati Uniti per due vittorie a zero dopo il successo decisivo di Jasmine Paolini su Jessica Pegula. Paolini, numero 8 al mondo, ha dominato nettamente (6-4, 6-2) Pegula (numero 7), che non aveva mai battuto prima. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto su Emma Navarro (6-4, 6-4) nella prima partita, l'Italia conquista il titolo per il secondo anno consecutivo (sesta in totale) e priva gli Stati Uniti del 19 trofeo in questa competizione. Garbin: "Sono orgogliosa della squadra". "Queste ragazze stanno scrivendo la storia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tennis: l'Italia ci ha preso gusto, la Coppa è di nuovo sua

