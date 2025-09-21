Tennis le azzurre vincono la Billie Jean King Cup

Roma, 21 set. (askanews) – L’Italia vince la Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. Straordinaria finale da parte delle azzurre guidate da Tathiana Garbin che hanno sconfitto 2-0 gli Stati Uniti. Nella prima sfida di giornata una super Elisabetta Cocciaretto ha battuto Emma Navarro con un doppio 6-4 dominando dall’inizio alla fine, con una grande prova nel secondo set in cui ha dovuto recuperare anche un break di svantaggio. Dopo Cocciaretto, è toccato a Jasmine Paolini che ha sconfitto Jessica Pegula 6-4, 6-2. Prestazione magnifica di Jasmine, che nel primo parziale ha annullato ben 4 palle break (di cui tre nello stesso game). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

