Tennis la Nazionale italiana femminile vince la sesta Billie Jean King Cup e batte gli Usa 2-0 | secondo trionfo consecutivo dopo Malaga - VIDEO

L'Italia di Paolini e Cocciaretto bissano il successo dell'anno scorso rinsaldando la posizione della nazionale femminile nel ranking mondiale. Prima la vittoria di Cocciaretto, poi quella di Paolini, la capitano: "Stanno scrivendo la storia" L'Italia si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup.

L’Italia femminile di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup - La Nazionale italiana di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali, che si è tenuto a Shenzhen, in Cina. Secondo ilpost.it

