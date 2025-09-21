Tennis la Nazionale italiana femminile vince la sesta Billie Jean King Cup e batte gli Usa 2-0 | secondo trionfo consecutivo dopo Malaga - VIDEO

L'Italia di Paolini e Cocciaretto bissano il successo dell'anno scorso rinsaldando la posizione della nazionale femminile nel ranking mondiale. Prima la vittoria di Cocciaretto, poi quella di Paolini, la capitano: "Stanno scrivendo la storia" L'Italia si è aggiudicata per il secondo anno cons. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

