Tennis è ancora trionfo per l’Italia Femminile | le Azzurre vincono la Billie Jean King Cup 2025
L’Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale dopo la prima vittoria di Cocciaretto in mattinata, doppio 6-4 contro Navarro. Per l’Italia è la sesta Bjk Cup, la seconda consecutiva. Paolini: “Successo fantastico”. Il successo delle azzurre è stato commentato così da Jasmine Paolini, al termine del match: “Non so cosa dire, è fantastico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Tennis BJK Cup | Paolini batte Pegula e l'Italia è di nuovo campione.
