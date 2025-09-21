Tennis BJK Cup | Paolini batte Pegula e l’Italia è di nuovo campione
L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup in Cina per il secondo anno consecutivo. Straordinaria finale da parte delle azzurre guidate da Tathiana Garbin che hanno sconfitto2-0 gli Stati Uniti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: tennis - paolini
