Tennis BJK Cup | Paolini batte Pegula e l’Italia è di nuovo campione

Firenzepost.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup in Cina per il secondo anno consecutivo. Straordinaria finale da parte delle azzurre guidate da Tathiana Garbin che hanno sconfitto2-0 gli Stati Uniti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

