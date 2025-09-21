Teniamo i rifiuti in casa per 15 giorni La differenziata non piace ai cittadini

"La Vus ci costringe a conservare i rifiuti in casa per quindici giorni, l'amministrazione intervenga per chiedere il ripristino del ritiro con cadenza settimanale". È la protesta unanime di tanti cittadini spoletini che ad oltre due anni dall'introduzione "bocciano" categoricamente il nuovo sistema di raccolta differenziata introdotto dall'azienda di proprietà pubblica. Se fino al 2023 il ritiro dei contenitori era settimanale ora è quindicinale e questa situazione comporta numerosi disagi soprattutto nelle famiglie più numerose. Sì, perché spesso i contenitori pieni rimangono in casa per due settimane.

