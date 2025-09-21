Tendenze moda dalla London Fashion Week | Londra rialza la voce
Life&People.it Londra ha sempre avuto un dono: trasformare l’imprevedibile in regola, il difetto in linguaggio, la ribellione in stile. La nuova edizione della London Fashion Week ne è la conferma più lampante. Non più una semplice sequenza di sfilate, ma un mosaico di energie creative che ridefiniscono la centralità della capitale britannica nel panorama globale. Le novità della London Fashion Week della Primavera Estate 2026 parlano chiaro: inclusione, accessibilità, celebrazione del talento emergente e una spinta verso estetiche coraggiose, a tratti poetiche, a tratti dissacranti. Un nuovo corso istituzionale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
