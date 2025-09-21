Temptation Island maschietto o femminuccia per Sonia e Simone? La verità e la rottura definitiva
Tra le storie più intricate di Temptation Island 2025, quella tra Sonia Barile e Simone Margagliotti continua a tenere banco anche fuori dal villaggio delle tentazioni. Dopo il clamoroso tradimento in diretta da parte di lui, culminato con un bacio alla sua tentatrice, Sonia aveva deciso di chiudere la relazione. Poco dopo, però, la scoperta inaspettata: era incinta di Simone. Un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. E ora, alla vigilia della seconda puntata di Temptation Island.E Poi.e poi, arrivano clamorosi aggiornamenti. Temptation Island 2025. Sonia Barile aspetta un maschietto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista
#AnticipazioniTV Temptation Island: dettagli sulla seconda puntata speciale>> https://shorturl.at/Pzz6M - facebook.com Vai su Facebook
Chi si siederà in coppia? Chi arriverà da solo? Cosa è successo e perché? Le risposte a queste domande e altro ancora, Lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 nell’ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi…! Vi aspettiamo - X Vai su X
Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino genitori: gli ex di Temptation Island aspettano il primo figlio; Temptation Island, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino diventano genitori: «Presto in tre». Cosa sappiamo sulla gravidanza; Selvaggia Roma in lacrime a Verissimo: “Ho perso mia figlia a causa di un virus”.
Mara Venier, il marito Nicola Carraro contro Temptation Island: «Questo sarebbe il maschio medio italiano?» - Una serata per staccare dal caldo infernale dell'estate e pensare solo al viaggio nei sentimenti, Filippo Bisciglia riesce a ... Si legge su leggo.it
Temptation Island, parla il marito di Mara Venier: "Ma davvero questi rappresentano il maschio medio italiano?" - Il successo di Temptation Island sembra inarrestabile: puntata dopo puntata, falò dopo falò, il reality condotto da Filippo Bisciglia continua a catturare l’attenzione del pubblico, non solo in TV ma ... Segnala comingsoon.it