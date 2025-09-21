Temptation Island maschietto o femminuccia per Sonia e Simone? La verità e la rottura definitiva

Tra le storie più intricate  di Temptation Island 2025, quella tra Sonia Barile e Simone Margagliotti continua a tenere banco anche fuori dal villaggio delle tentazioni. Dopo il clamoroso tradimento in diretta da parte di lui, culminato con un bacio alla sua tentatrice, Sonia aveva deciso di chiudere la relazione. Poco dopo, però, la scoperta inaspettata: era incinta di Simone. Un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. E ora, alla vigilia della seconda puntata di Temptation Island.E Poi.e poi, arrivano clamorosi aggiornamenti. Temptation Island 2025. Sonia Barile aspetta un maschietto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

