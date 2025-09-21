Temptation Island e poi e poi… anticipazioni 22 Settembre 2025

Temptation Island e poi.. e poi. anticipazioni 22 Settembre 2025 Lunedì 22 settembre andrà in onda su Canale 5 il secondo e ultimo speciale di Temptation Island, dedicato alle coppie rimaste in secondo piano nella puntata precedente. Tra le anticipazioni più discusse, spicca il sorprendente aggiornamento sulla relazione tra Simone e Sonia: secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, i due non sarebbero più una coppia, ma avrebbero scelto di mantenere un rapporto esclusivamente legato alla futura genitorialità. Sonia, infatti, sarebbe in dolce attesa di un maschietto, e la sua priorità assoluta in questo momento sarebbe proprio il bambino in arrivo. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Temptation Island e poi.. e poi… anticipazioni 22 Settembre 2025

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

#AnticipazioniTV Temptation Island: dettagli sulla seconda puntata speciale>> https://shorturl.at/Pzz6M - facebook.com Vai su Facebook

Chi si siederà in coppia? Chi arriverà da solo? Cosa è successo e perché? Le risposte a queste domande e altro ancora, Lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 nell’ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi…! Vi aspettiamo - X Vai su X

Temptation Island e poi… e poi… anticipazioni di stasera | gazebo ricostruito e ritorni inattesi; Temptation Island e poi… | tutto quello che c’è da sapere sullo speciale; Temptation Island E poi… E poi… in diretta | terminato il triangolo tra Sarah Valerio e Ary.

Temptation Island, anticipazioni della puntata speciale di stasera: colpi di scena e sorprese sulle coppie - Filippo Bisciglia ha promesso ai telespettatori nuovi colpi di scena sulle sette coppie ... Secondo fanpage.it

Temptation Island Puntata Speciale E Poi: tutte le Anticipazioni di questa sera! - Finalmente è arrivato il monento: Temptation Island torna su Canale 5 per una puntata speciale sugli aggiornamenti delle storie di questa edizione! Segnala tuttosulgossip.it