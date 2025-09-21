Temporali forti sulla Toscana | scatta l’allerta gialla su tutta la regione lunedì 22

Meteo in peggioramento in Toscana. Dopo il bel tempo di questa domenica, 21 settembre, è previsto per domani, lunedì 22 settembre 2025, il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, su tutto il territorio regionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Temporali forti sulla Toscana: scatta l’allerta gialla su tutta la regione lunedì 22

