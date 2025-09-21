Temporali forti e vento ecco il maltempo in Emilia Romagna | scatta l’allerta gialla

Bologna, 21 settembre 2025 - Torna il maltempo in Emilia Romagna, previsioni confermate: arriva la pioggia e un calo repentino delle temperature. Addio estate e mare. Il cambiamento del meteo a inizio settimana con l'inizio dell'autunno: lunedì 22 settembre allerta gialla per temporali forti in Emilia Romagna. Precipitazioni che potrebbero avere possibili effetti e danni associati. Le piogge potrebbero colpire maggiormente la parte appenninica. Possibili venti di burrasca. L'allerta gialla per i temporali coinvolge tutta la regione. Quella per il vento riguarda solo alcune zone: la montagna romagnola, in provincia di Forlì Cesena e Rimini, quella emiliana centrale (Parma, Reggio Emilia e Modena, quella bolognese e quella piacentino parmense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti e vento, ecco il maltempo in Emilia Romagna: scatta l’allerta gialla

