Temporali forti e maltempo in arrivo | codice giallo in tutta la Toscana

Arezzonotizie.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meteo in peggioramento in Toscana. Dopo il bel tempo di questa domenica, 21 settembre, è previsto per domani, lunedì 22 settembre, il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, su tutto il territorio regionale. Le piogge. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

MALTEMPO IN ARRIVO, LUNEDÌ TEMPORALI E PIOGGE SU TUTTA LA TOSCANA - Per domani, lunedì 22 settembre, è atteso il transito di una perturbazione che porterà piogge diffuse ... Secondo oksiena.it

temporali forti maltempo arrivoPerturbazione in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti su tutta la Toscana - Allerta meteo di codice giallo per temporali forti e maltempo in provincia di Grosseto e in Toscana: le previsioni ... Si legge su grossetonotizie.com

