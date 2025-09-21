Temporali dopo il sole di settembre | in arrivo correnti umide
Ravenna, 21 settembre 2025 – È settembre, ma il cielo non deve essersene accorto. Almeno a giudicare dalla giornata di ieri, che non a caso tanti hanno trascorso al mare. È il colpo di coda dell’estate, forse l’ultimo, considerando che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare alcune perturbazioni. Addio estate, in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto: maltempo e 10 gradi in meno “Siamo verso la fine di una fase ancora estiva, in particolare per i valori massimi: oggi siamo sui 32°, che sarebbero valori normali nel cuore dell’estate, tra fine luglio e inizio agosto – dice Pierluigi Randi, meteorologo e presidente dell’ Associazione meteo professionisti Ampro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
