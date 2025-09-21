Tekra avvia controlli sui dipendenti | stretta contro i disservizi nella raccolta rifiuti
La Tekra, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad Aversa, annuncia una stretta interna per far fronte alle crescenti lamentele dei cittadini. Nei prossimi giorni partiranno controlli mirati per verificare l’effettiva presenza dei dipendenti durante i turni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: tekra - avvia
Tekra avvia controlli sui dipendenti: stretta contro i disservizi nella raccolta rifiuti.
Dipendenti sospettati d’illeciti: come effettuare i controlli difensivi - Con riferimento ai sospetti di illeciti commessi dai propri dipendenti, l’evoluzione a tratti ondivaga della disciplina dei controlli difensivi continua a rendere questa materia estremamente ... Scrive ipsoa.it
Controlli Inps a Panarea, trovati 8 dipendenti in nero - Un'operazione volta a contrastare il lavoro irregolare è stata condotta a Panarea, dagli ispettori dell'Ufficio vigilanza della sede Inps di Messina, coordinati dalla Direzione regionale dell'Istituto ... Da ansa.it