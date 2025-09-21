Tekra avvia controlli sui dipendenti | stretta contro i disservizi nella raccolta rifiuti

La Tekra, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad Aversa, annuncia una stretta interna per far fronte alle crescenti lamentele dei cittadini. Nei prossimi giorni partiranno controlli mirati per verificare l’effettiva presenza dei dipendenti durante i turni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Tekra avvia controlli sui dipendenti: stretta contro i disservizi nella raccolta rifiuti.

