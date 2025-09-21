Alla vigilia del match contro il Napoli, arrivano brutte notizie per la compagine guidata da Gilardino. Ecco di cosa si tratta. Un match delicato, quello di domani al Maradona, che vedrà contrapposte un Napoli provato dalle fatiche di Champions e un Pisa reduce dalla sconfitta con l’Udinese e perciò voglioso di fare bene. Tuttavia, un grosso imprevisto mette nei guai la squadra toscana, che verrà ad affrontare il match senza un uomo cardine del proprio scacchiere tattico. Napoli-Pisa, che guaio per Gilardino: i dettagli. Brutta gatta da pelare per l’ex Campione del Mondo e oggi tecnico dei toscani: infatti, secondo quanto riportato da QuiNewsPisa, Calvin Stengs si sarebbe fermato durante l’allenamento e, di conseguenza non sarà arruolabile contro il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tegola per il Pisa, Gilardino perde un big in extremis: salterà il Napoli