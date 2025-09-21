Tegola per il Pisa Gilardino perde un big in extremis | salterà il Napoli
Alla vigilia del match contro il Napoli, arrivano brutte notizie per la compagine guidata da Gilardino. Ecco di cosa si tratta. Un match delicato, quello di domani al Maradona, che vedrà contrapposte un Napoli provato dalle fatiche di Champions e un Pisa reduce dalla sconfitta con l’Udinese e perciò voglioso di fare bene. Tuttavia, un grosso imprevisto mette nei guai la squadra toscana, che verrà ad affrontare il match senza un uomo cardine del proprio scacchiere tattico. Napoli-Pisa, che guaio per Gilardino: i dettagli. Brutta gatta da pelare per l’ex Campione del Mondo e oggi tecnico dei toscani: infatti, secondo quanto riportato da QuiNewsPisa, Calvin Stengs si sarebbe fermato durante l’allenamento e, di conseguenza non sarà arruolabile contro il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: tegola - pisa
Tegola Pisa, si fa male Stengs. Salterà Napoli, si teme lungo stop, la società emetterà comunicato. I ballottaggi di Gilardino L'olandese si è infortunato in allenamento. Rischia uno stop tra le due e le quattro settimane nella migliore delle ipotesi. La notizia lanci - facebook.com Vai su Facebook
Tegola Pisa, si fa male Stengs. Salterà Napoli, si teme lungo stop, la società emetterà comunicato. I ballottaggi di Gilardino L'olandese si è infortunato in allenamento. Rischia uno stop tra le due e le quattro settimane nella migliore delle ipotesi. - X Vai su X
Tegola Pisa: Gilardino perde in extremis un calciatore per infortunio; Tegola per il Pisa, Gilardino perde un big in extremis: salterà il Napoli; Milan, tegola Maignan: esce zoppicando. Prossime sfide con Udinese, Napoli e Juventus.
Pisa, tegola per Gilardino: infortunio per Stengs, salta il Napoli! - Come riportato da Qui News Pisa, Calvin Stengs si è fermato durante l’allenamento odierno per un ... Lo riporta tuttonapoli.net
FLASH | Pisa, tegola Stengs per Gilardino: svelati i tempi di recupero - Brutte notizie per il Pisa allenato da Alberto Gilardino alla vigilia della sfida in casa del ... Riporta fantamaster.it