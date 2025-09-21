Teatro Garibaldi tripla stagione Tanti big sono attesi sul palco

Per celebrare i 30 anni dalla rinascita, ossia dal termine dei lavori di restauro che lo hanno ridonato al territorio, lo storico Teatro Garibaldi presenta la tripla stagione: concertistica, di prosa e del teatro dedicato ai ragazzi. Tanti i nomi noti in arrivo sul palco di Firenze, da Malika Ayane a Raoul Bova, da Moni Ovadia a Luca Bizzarri, con un commovente omaggio al musicista Giuseppe Fricelli, originario di Figline, con il concerto ’Fogli d’album’ il 18 ottobre. Durante la presentazione, è stato ricordato l’architetto Giovanni Manuelli: grazie al suo lavoro, dopo decenni di chiusura il teatro fu messo in sicurezza, poi restaurato restituendo piena funzionalità alla sala, ai palchi e agli spazi accessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

