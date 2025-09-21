Teatri senza frontiere in Ucraina | Noi tra bombe e distruzione

Non c’è guerra che possa fermare il sogno di un bambino, non c’è niente che può interrompere la magia del teatro. Lo sta dimostrando ancora una volta in Ucraina la sedicesima edizione di Teatri senza frontiere, il progetto di Teatro e Solidarietà promosso all’interno del Marameo Festival, progetto interregionale di teatro per bambini e ragazzi che coinvolge sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Puglia. "E’ stata una partenza molto difficile quella del 2025, funestata da incertezze continue dovute ad una situazione molto fluida sul campo con speranze in una tregua, almeno momentanea, che si sono infrante una dopo l’altra, lasciando spazio ancora a bombardamenti sulla popolazione civile, a morte e distruzione", racconta Marco Renzi che guida la delegazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

