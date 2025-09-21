Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz | Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine Sono entrato in campo per vincere

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata indubbiamente la notte di Taylor Fritz e del Team World quella andata in scena a San Francisco nella seconda giornata della Laver Cup 2025. Il Resto del Mondo ha travolto nettamente il Team Europe, conquistando tutti i match in programma (tre singolari ed un doppio) e portandosi sul punteggio di 9-3. Ha particolarmente rubato la scena la sconfitta del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, sorpreso da un perfetto Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-2. Come riportato da puntodebreak.com, lo statunitense ha così commentato la sua partita: “Credo di avere avuto un’idea abbastanza chiara di cosa fare sul campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

taylor fritz si esalta dopo la vittoria contro alcaraz ho meritato la vittoria dall8217inizio alla fine sono entrato in campo per vincere

© Oasport.it - Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz: “Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine. Sono entrato in campo per vincere”

In questa notizia si parla di: taylor - fritz

Wimbledon 2025, esame Diallo per Taylor Fritz. Paolini affronta la prova Rakhimova

Wimbledon 2025, Taylor Fritz e Karen Khachanov approdano agli ottavi di finale

Wimbledon 2025: Taylor Fritz ce la fa, batte Khachanov e rompe il tabù semifinale

Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz: “Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine. Sono entrato in campo per vincere”; Kym si esalta e dà battaglia ma si deve arrendere a Fritz; Russell su Fritz: “Di natura è introverso, ma se si tratta di parlare di tennis può farlo per ore”.

Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz: “Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine. Sono entrato in campo per vincere” - È stata indubbiamente la notte di Taylor Fritz e del Team World quella andata in scena a San Francisco nella seconda giornata della Laver Cup 2025. Come scrive oasport.it

taylor fritz esalta dopoLe parole di Carlos Alcaraz dopo la netta sconfitta con Taylor Fritz alla Laver Cup - Il numero 1 del mondo ha parlato in conferenza stampa dando meriti al suo avvers ... Si legge su tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Taylor Fritz Esalta Dopo