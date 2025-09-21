Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz | Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine Sono entrato in campo per vincere

È stata indubbiamente la notte di Taylor Fritz e del Team World quella andata in scena a San Francisco nella seconda giornata della Laver Cup 2025. Il Resto del Mondo ha travolto nettamente il Team Europe, conquistando tutti i match in programma (tre singolari ed un doppio) e portandosi sul punteggio di 9-3. Ha particolarmente rubato la scena la sconfitta del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, sorpreso da un perfetto Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-2. Come riportato da puntodebreak.com, lo statunitense ha così commentato la sua partita: “Credo di avere avuto un’idea abbastanza chiara di cosa fare sul campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz: “Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine. Sono entrato in campo per vincere”

