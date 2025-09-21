Taxi a Milano l’assemblea si trasforma in blocco | auto bianche ferme per due ore in Stazione Centrale

Milano, 21 settembre 2025 – Doveva essere solo un'assemblea per confrontarsi sulle proteste da mettere in atto nei prossimi giorni, in mancanza di risposte sull' applicazione del protocollo anti abusivi. E invece l'appuntamento delle 18.30 di domenica 21 settembre ai posteggi taxi di piazza Luigi di Savoia ha generato un altro blocco non autorizzato di un paio d'ore del servizio di carico in zona Centrale, peraltro in un orario di punta per l'arrivo di treni a lunga percorrenza. Risultato? Decine di clienti in coda in attesa di un'auto bianca. La protesta della base. La mobilitazione, come al solito organizzata dalla base della categoria e slegata da sindacati e associazioni che rappresentano ufficialmente i conducenti, ha coinvolto anche i posteggi di piazza IV Novembre, sull'altro lato dello scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taxi a Milano, l’assemblea si trasforma in blocco: auto bianche ferme per due ore in Stazione Centrale

In questa notizia si parla di: taxi - milano

Turisti aggrediti nel Quadrilatero della Moda a Milano: l’assalto del rapinatore in motorino ripreso dalle telecamere di un taxi

Milano, licenza notturna di taxi acquistata a 67.500 euro e rivenduta on line a 145mila: “Posso farlo”

Taxi-ncc, a Milano protocollo anti abusivi: telecamere di Area B e C in campo per mappare gli autisti fuorilegge

Taxi variabili A Milano ci sono 5.189 licenze attive, a Roma 7.800. A Parigi, che ha meno abitanti e più linee metropolitane, siamo a quasi 20 mila. Risultato: niente attese infinite. Per non parlare dell'abissale differenza tra la cura delle auto e... - X Vai su X

BAGNO A RIPOLI - “Taxi Milano 25”, presentazione del libro su Zia Caterina domenica 21 settembre a Grassina. Dalle 18 nella sede dell'associazione Domea: scritto da Alessandra Cotoloni, saranno presenti l'autrice e Zia Caterina Bellandi Taxi Milano 25 in - facebook.com Vai su Facebook

Milano, licenza notturna di taxi acquistata a 67.500 euro e rivenduta on line a 145mila: “Posso farlo” - Milano – L’offerta è stata inserita meno di una settimana fa su uno dei portali di annunci on line più popolari tra i tassisti di tutta Italia. ilgiorno.it scrive

Milano, taxi negato alla turista disabile perché israeliana: la mail della vergogna - Una turista disabile ha raccontato di essersi vista negare un taxi a Milano perché israeliana. Da iltempo.it