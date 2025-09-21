Tathiana Garbin | Queste ragazze stanno scrivendo la storia con delle imprese straordinarie

Tathiana Garbin ha guidato l’Italia in panchina alla vittoria della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, bissando il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga (Spagna): a Shenzhen (Cina) le azzurre quest’oggi hanno battuto nell’ultimo atto gli USA. Affidate ai microfoni di SuperTennis HD le prime parole dopo l’affermazione contro le statunitensi. L’ emozione per il secondo successo consecutivo dell’Italia: “ Stanno scrivendo la storia, queste ragazze stanno facendo delle imprese straordinarie, quando giocano con questa maglia della Nazionale riescono a reclutare delle energie che probabilmente non hanno in altri tornei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tathiana Garbin: “Queste ragazze stanno scrivendo la storia con delle imprese straordinarie”

In questa notizia si parla di: tathiana - garbin

“Il tennis è una lezione di vita”. Parla Tathiana Garbin

Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin

Tathiana Garbin: “Conosco il potere delle ragazze con la maglia azzurra, Paolini ed Errani complementari”

Dalla Serie B alla seconda #BJKCup di fila. Dall’inferno al paradiso. Sul trionfo mondiale dell’Italia c’è la firma scolpita nella pietra di Tathiana #Garbin, capitana coraggiosa, con le sue scelte e le sue carezze. - X Vai su X

Spazio Tennis. Penguin Piano · The Interstellar Experience. Nel 2015 Tathiana Garbin non era ancora leader della nazionale azzurra, ma aveva cominciato a viaggiare per seguire le tante ragazze che stavano crescendo tra circuito junior e pro. Le ambizioni, i - facebook.com Vai su Facebook

BJK Cup, Garbin: Le mie ragazze che stanno scrivendo la storia!; BJK Cup 2025, l’emozione di Garbin: “Le ragazze stanno scrivendo una storia meravigliosa”; L’Italia vince la BJK Cup, Cocciaretto e Paolini firmano il successo sugli Stati Uniti.

Tathiana Garbin: “Critiche a Paolini ingiuste. Grant? Ha talento e valori, ma serve pazienza” - Le parole di Tathiana Garbin al Corriere dello Sport da Shenzhen, dove l'Italia è pronta a difendere il titolo in Billie Jean King Cup ... Riporta spaziotennis.com

Tathiana Garbin: "Giornata ricca di emozioni. È stato davvero speciale" - Giocare qui, davanti a tantissimi cinesi e con queste giocatrici che volevano assolutamente far bella figura contro le campionesse in carica, ch ... Come scrive msn.com