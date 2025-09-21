Bellissimi i pensieri e bellissime le parole che Massimo Giannini, nella rubrica «Per Posta», sul Venerdì di Repubblica, ha offerto ai lettori con questa acuta riflessione su Jannik Sinner: «Trasferirsi a Montecarlo, col pretesto che lì “ci si allena meglio”, è una furbizia troppo piccola per un tennista così grande. Questi campioni dovrebbero sentire di più il senso della responsabilità sociale. Milioni di persone li venerano come idoli e li seguono come modelli: un po’ di pedagogia non guasterebbe. Finora Jannik ha guadagnato 50 milioni di dollari: se restituisse al Paese in cui è nato un po’ di quel che il Paese gli ha consentito di essere, farebbe il suo colpo più bello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tasse pedagogiche