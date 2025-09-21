Tassa sui rifiuti del 2020 il Comune invia 2.135 avvisi Per recuperare 1.6 milioni di euro

Casertanews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Villa Literno, guidato dal sindaco Valerio Di Fraia, avvia un’azione mirata al recupero dei tributi non incassati e mette ordine nei conti pubblici. L’ufficio finanziario ha infatti approvato la lista di carico per la riscossione della Tari 2020, con la notifica di 2.135 avvisi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

