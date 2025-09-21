Tassa sui rifiuti del 2020 il Comune invia 2.135 avvisi Per recuperare 1.6 milioni di euro
Il Comune di Villa Literno, guidato dal sindaco Valerio Di Fraia, avvia un’azione mirata al recupero dei tributi non incassati e mette ordine nei conti pubblici. L’ufficio finanziario ha infatti approvato la lista di carico per la riscossione della Tari 2020, con la notifica di 2.135 avvisi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: tassa - rifiuti
Tassa sui rifiuti, rincaro del 4,5%. Pd: "Clara, gestione deficitaria"
Lipari, la tassa sui rifiuti aumenta quasi del 40 per cento e subito divampa la protesta
Maxi tassa su sigarette e rifiuti: ecco come l'Ue vuole finaziare i suoi bilanci
Il nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti approvato dal Consiglio comunale prevede sconti per coloro che spendono nelle attività della cittadina - facebook.com Vai su Facebook
Tassa sui rifiuti del 2020, il Comune invia 2.135 avvisi. Per recuperare 1.6 milioni di euro; TARI 2020 - Tassa sui rifiuti; Gli avvisi ai “fantasmi” della Tari: in 306 non hanno pagato dal 2020.
Tassa rifiuti 2020, i morosi potranno mettersi in regola in tre rate - 200 tra famiglie e aziende, per un totale di 900mila euro I morosi della tassa sui rifiuti relativa al 2020 dovranno mettersi in regola ... Come scrive lanazione.it
TARI, “Italiani pagate 600.000 euro quest’anno”: non esistono esenzioni | Preparatevi a cacciare soldi su soldi - La TARI è un tributo obbligatorio per tutti che pesa sui cittadini: ecco le riduzioni e le agevolazioni previste per categorie ... Scrive sicilianews24.it