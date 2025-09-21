tarros il buongiorno si vede dal mattino ottima pre season dei ragazzi di ricci

Si chiude rendendo ‘pan per focaccia’ la pre-season della Tarros che torna da Lucca con un successo corroborante e convincente: 77-85 (parziali: 24-12, 47-36, 55-58). Pur tenendo i piedi per terra non può passare inosservato l’ottimo pre campionato dei bianconeri che hanno collezionato tre successi, tutti in trasferta, e due ko di misura, sempre contro formazioni di prima se non primissima fascia di B Interregionale (Cecina e doppio confronto con Lucca) e due di B Nazionale (Quarrata ed Herons Montecatini). Dopo una partenza un po’ contratta Ramirez e compagni hanno dato la svolta al match dopo il rientro dal riposo lungo grazie a una difesa più ‘presente’ tanto da concedere solo 8 punti nel terzo tempino del match a una formazione talentuosa che non solo ha tenuto l’impianto di squadra della stagione scorsa arrivata a un passo dalla promozione in B Nazionale perdendo la finale contro Quarrata, ma ha anche inserito due pedine di spessore come Valentini e Pichi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

