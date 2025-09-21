Tanti gol e un punto a testa tra Diegaro e Roncofreddo

Il Diegaro ritrova lo stadio di Martorano, ma smarrisce il gusto della vittoria dividendo in rimonta la posta con la matricola Roncofreddo (2-2), dopo aver rischiato di affondare. Match ricco di emozioni.Vantaggio Diegaro al 10’. Bonandi si conferma ancora uomo assist: sulla destra scarta due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: tanti - punto

Strade rovinate dal sisma. In Regione il punto sui tanti cantieri previsti

Addio a don Aldo, punto di riferimento per tanti giovani: per diversi anni ha insegnato religione

Perché il gruppo Mia moglie aveva così tanti iscritti, la psicologa: “Non è perversione, il punto è il potere”

Tanti ancora i punti oscuri. A che punto sono le indagini ? - facebook.com Vai su Facebook

Serie D Girone B, un gol e un punto a testa tra Caldiero Terme e Casatese Merate. Pozzoli riacciuffa il vantaggio di Goglino; Un goal a testa, un punto a testa tra San Giovanni e Fiorentino; Calcio, Eccellenza: Fossano-Pro Dronero 1-1, il commento di Demaria e Dalmasso.