Tania Zamparo | ‘Bonolis fu importante per la vittoria di Miss Italia Dovevo fare uno show con Baudo ma Mirigliani disse no'
La vincitrice del concorso di bellezza nel 2000 si racconta a Fanpage.it: “Feci le selezioni nelle Marche, ma non ero di quella regione. In quell’anno guadagnai 400 milioni di lire e mi comprai casa a Roma. Oggi vivo in Svizzera, la famiglia viene prima di tutto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
