Tangenziale sud perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail | morta 27enne bresciana

Brescia, 21 settembre 2025 – A distanza di poche ore dal drammatico incidente di Brivio, in cui hanno perso la vita due amiche di 21 anni, un’altra tragedia di è registrata sulle strade della Lombardia. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, lungo Tangenziale Sud di Brescia. Anche in questo caso la vittima è una giovane donna: si tratta di una 27enne bresciana, di cui al momento non sono note le generalità, che viaggiava alla guida di una Fiat Cinquecento bianca. Un impatto violento. Il sinistro è avvenuto attorno alle 16 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Zeno e Fornaci, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

