Talenti da tenere d’occhio | ecco il consiglio di Viviano | È un portiere giovanissimo

Emiliano Viviano consiglia un nuovo portiere da tenere d’occhio: gioca già in Nazionale e nel campionato di serie b inglese Chi meglio di un portiere può giudicare un altro suo collega? E infatti Emiliano Viviano nella live di TvPlay è chiamato spesso a giudicare il lavoro degli estremi difensori. Sa bene cosa c’è dietro una parata e dentro la testa di un numero uno. Il più solo dei giocatori in campo. A TvPlay, durante una chiacchierata con l’osservatore dell’Udinese Roberto Policano, Emiliano Viviano ha proposto un nuovo portiere da seguire con attenzione. Infatti in Inghilterra c’è qualcuno che si sta facendo notare a soli 20 anni. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Talenti da tenere d’occhio: ecco il consiglio di Viviano | È un portiere giovanissimo

In questa notizia si parla di: talenti - tenere

WWE: Si continua a tenere d’occhio i talenti CMLL, su tutti Máscara Dorada

I 5 talenti da tenere d'occhio nella #ChampionsLeague che partirà stasera https://oggisportnotizie.it/2025/09/i-5-giovani-da-tenere-docchio-in-champions-league/… - X Vai su X

11 talenti da tenere d'occhio fin da subito in Serie A! ? Leggete la nostra news al link nei commenti che analizza queste 11 future stelle e diteci nei commenti altri nomi che vorreste vedere analizzati! - facebook.com Vai su Facebook

Dolcenera: “Baudo scopriva talenti e sapeva lasciarli liberi. Un suo consiglio cambiò tutto e vinsi Sanremo” - Da imperatore della televisione per diverse decadi, Pippo Baudo ha lasciato il segno soprattutto per la sua capacità di intravedere il talento e favorirlo, d'altronde la frase "l'ho inventato io" è il ... fanpage.it scrive