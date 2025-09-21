Talenti da tenere d’occhio | ecco il consiglio di Viviano | È un portiere giovanissimo

Emiliano Viviano consiglia un nuovo portiere da tenere d’occhio: gioca già in Nazionale e nel campionato di serie b inglese Chi meglio di un portiere può giudicare un altro suo collega? E infatti Emiliano Viviano nella live di TvPlay è chiamato spesso a giudicare il lavoro degli estremi difensori. Sa bene cosa c’è dietro una parata e dentro la testa di un numero uno. Il più solo dei giocatori in campo. A TvPlay, durante una chiacchierata con l’osservatore dell’Udinese Roberto Policano, Emiliano Viviano ha proposto un nuovo portiere da seguire con attenzione. Infatti in Inghilterra c’è qualcuno che si sta facendo notare a soli 20 anni. 🔗 Leggi su Tvplay.it

