Taglio di alberi in città Domani c’è la Commissione | Decisioni da condividere
GROSSETO È convocata per domani alle 9, su richiesta di Grosseto Città Aperta, la commissione consiliare per conoscere e discutere pubblicamente le ragioni tecniche che hanno portato la giunta a deliberare l’abbattimento di 215 alberi entro la fine dell’anno. Il provvedimento ha sollevato nella cittadinanza preoccupazione e desiderio di chiarezza. "Il silenzio dell’amministrazione comunale sul tema viola il regolamento del verde urbano – inizia Carlo De Martis – il quale dispone che eventuali abbattimenti di alberi vengono comunicati agli organi collegiali comunali e alla cittadinanza tramite i vari canali di diffusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
