Tacchinardi duro sul caso Lookman: «Vicenda imbarazzante! L’Atalanta ha bisogno di.». Il commento dell’ex Juve. Dopo settimane di tensioni, Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, torna a disposizione di Ivan Juric per la sfida di oggi contro il Torino. La situazione di Lookman aveva caratterizzato gran parte della sessione estiva di calciomercato, col mercato Inter che aveva esercitato forte pressing per ottenere il suo trasferimento. La trattativa, però, non è andata a buon fine, lasciando il giocatore in una posizione di separato in casa a Zingonia. Durante l’estate, Lookman ha manifestato il proprio malcontento in maniera chiara e pubblica: ha rimosso dai social tutte le foto con la maglia dell’Atalanta, ha pubblicato una lettera esprimendo la volontà di essere ceduto e ha saltato diversi allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tacchinardi duro sul caso Lookman: «Vicenda imbarazzante! L’Atalanta ha bisogno di…»