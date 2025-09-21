Tacchinardi duro sul caso Lookman | Vicenda imbarazzante! L’Atalanta ha bisogno di…
Tacchinardi duro sul caso Lookman: «Vicenda imbarazzante! L’Atalanta ha bisogno di.». Il commento dell’ex Juve. Dopo settimane di tensioni, Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, torna a disposizione di Ivan Juric per la sfida di oggi contro il Torino. La situazione di Lookman aveva caratterizzato gran parte della sessione estiva di calciomercato, col mercato Inter che aveva esercitato forte pressing per ottenere il suo trasferimento. La trattativa, però, non è andata a buon fine, lasciando il giocatore in una posizione di separato in casa a Zingonia. Durante l’estate, Lookman ha manifestato il proprio malcontento in maniera chiara e pubblica: ha rimosso dai social tutte le foto con la maglia dell’Atalanta, ha pubblicato una lettera esprimendo la volontà di essere ceduto e ha saltato diversi allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: tacchinardi - duro
Tacchinardi duro: «Calhanoglu irrispettoso verso l’Inter!»
In vista di #JuveInter, Tuttosport propone un confronto tra numeri 10 e l’ex bianconero Alessio #Tacchinardi si esprime così sulla sfida ”Oggi non è facile dare un voto, almeno per Yildiz. Da una parte c’è l’interista, che è un giocatore fatto e finito. Dall’altra il - facebook.com Vai su Facebook
Caso Lookman, Drogba ingiocabile: "50 pagine di petizione per la cessione" - Il timore della Federcalcio africana, stando a quanto riportato dal portale "Africa Hub", sarebbe quello di vedere Lookman vivere una stagione da separato in casa a Bergamo, qualora Atalanta e Inter ... Scrive tuttosport.com
Caso Lookman, ecco la clausola che lo porta all’Inter - Il giocatore può forzare la mano: la norma presente nel regolamento che può permettergli di lasciare il club attuale e trasferirsi Ancora giorni molto caldi sull’asse tra Milano e Bergamo, per la ... Riporta calciomercato.it