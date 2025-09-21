Sworn | il action roguelike disponibile su xbox game pass dal 23 settembre

Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà di un nuovo titolo di rilievo a partire dal 23 settembre, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco innovativa e coinvolgente. La possibilità di accedere a centinaia di videogiochi senza costi aggiuntivi rende questa piattaforma una delle più apprezzate nel panorama del gaming in abbonamento. In questo articolo, verranno analizzate le novità in arrivo, con particolare attenzione al lancio del titolo Sworn, e alle caratteristiche che lo rendono un’ulteriore attrattiva per gli appassionati. lancio di sworn su xbox game pass. il gioco indie roguelike disponibile dal 23 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sworn: il action roguelike disponibile su xbox game pass dal 23 settembre

