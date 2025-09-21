Svolta climatica in arrivo | da oggi 21 settembre piogge e fresco mettono fine all’estate

Da oggi, 21 settembre, l'Italia si prepara ad una svolta climatica che sancisce ufficialmente l'arrivo dell'autunno.

I ghiacciai in sofferenza e la resilienza delle comunità alpine al tempo della crisi climatica: si è svolta questo weekend sul Monte Rosa l'iniziativa nazionale CLIMBING FOR CLIMATE, promossa dalla RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile

Meteo Asti, sorpresa nelle previsioni di fine agosto. Svolta sulle temperature

Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove; Previsioni Meteo Veneto: svolta in arrivo, crollo delle temperature; Meteo, svolta importante. Calo termico in arrivo ma attenzione ai nubifragi.

Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove

Caldo quasi nordafricano ancora per giorni, poi tempesta equinoziale. La svolta con l'arrivo dell'autunno - Temperature quasi nordafricane con 29° a Milano, 31 a Bologna e 33 a Firenze.